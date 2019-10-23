作家專欄
文．蔡康琪

編輯室手記

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回憶 ／文．蔡康琪 / 文．蔡康琪

【明報文章】中午，電話的另一頭是父親，他正在茶餐廳吃飯，司機職業與性急使然，聽得出他吃得相當急速，稍咀嚼便下咽。不難預計，下班回家量血壓時，又是眉頭深鎖。

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