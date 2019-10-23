作家專欄
文．傅高義／編輯．黃永亮

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世紀．星期三專題：冷熱之間，中日關係新時代 / 文．傅高義／編輯．黃永亮

【明報文章】中國現在處於中日關係的主導地位，這是兩國面對的新時代。但這個新時代的實質是什麼？兩國在新時代該如何合作，才能既造福彼此，又能有利於其他國家？

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