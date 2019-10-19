作家專欄
文．旺旺

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世紀．文藝雜緒：江郎未才盡 / 文．旺旺

【明報文章】是艾慕杜華（Pedro Almodóvar）的彭妮露古絲（Penélope Cruz），還是活地亞倫（Woody Allen）的彭妮露古絲？我選擇反叛不羈的艾慕杜華。

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