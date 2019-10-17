作家專欄
馬家輝

欲望蜘蛛

下一篇 上一篇

蓬門今始為君開 / 馬家輝

【明報文章】《萬千痛愛在一身》真是好的電影譯名。若是「痛苦與榮耀」，太文藝了，在台灣和內地或較適合，然而這是香港，用港式修辭，不太白，不太文，引典之中有現代氣息，正正是我城創意的靈活展現。

上 / 下一篇新聞