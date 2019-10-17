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2019年10月17日星期四
馬傑偉
人文館
世紀．四探城市：核電站何以可能？ / 文．余衡方／編輯．林凱敏
世紀．玻璃大叔：光復之後 / 文．鄧正健
習慣「執生」 ／文．唐嘉晞 / 文．唐嘉晞
乜議員 / 尊子
有經歷的年輕人 / Clara Chan
警暴是毒瘤 / 馬傑偉
禁蒙面法暴露青少年被蒙蔽（二） / 葉劉淑儀
宵禁後的生活 / 黃明樂
未經證實 / 竟齊
訪歐游說制裁 / 梁家傑
也談教師專業發展活動 / 趙志成
蓬門今始為君開 / 馬家輝
「止暴制亂」很難嗎？ / 阿寬
嘰嘰格格 / 黃照達
一步之遙 / 關麗珊
喵喵咪咪麼 / 草日
海影 / 韓麗珠
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警暴是毒瘤 / 馬傑偉
【明報文章】對，示威者暴力，你可以拘捕他，審訊、判刑、下牢。但警察打人，無合理需要，罪加一等。執法者如此目無法紀，香港一夏之間，變成蠻荒世界！
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