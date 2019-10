【明報文章】Simon & Garfunkel的Sound of Silence,當中有兩句耳熟能詳的歌詞:「people talking without speaking, people hearing without listening」,意思大概是:「說話只是自說自話,聆聽卻不入耳」,這正好是近日林鄭政府的所謂對話的最佳寫照。