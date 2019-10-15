作家專欄
文．鄒芷茵

世紀

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世紀．小食部：欖菜炒四季豆 / 文．鄒芷茵

【明報文章】買了一瓶汕頭欖菜，想要炒四季豆，在菜檔卻一眼看到白豆角。現在街市什麼都有，芥菜、白豆角、節瓜、菠菜；春夏秋冬，盡在眼前，讓四季隱沒於現代農業和物流的各種技術裏。

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