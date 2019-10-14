作家專欄
趙崇基

外星人語

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收納箱 / 趙崇基

【明報文章】有人喜歡日式料理，有人喜歡日式文具，有人喜歡日本電器，我對一種日式產品卻情有獨鍾，就是他們的收納箱。日本人製造的收納箱，其種類之多，他們認了第二，沒有人敢認第一。

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