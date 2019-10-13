作家專欄
石琪

傾偈集

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中靠港．港靠中 / 石琪

【明報文章】現在香港與中國大陸的「死結」難以解決，縱使動亂或會平息，危險因素仍然潛伏，撕裂了怎能破鏡重圓呢？除非奇蹟出現，才可能恢復安定繁榮。

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