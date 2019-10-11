作家專欄
文．旺旺

世紀

下一篇 上一篇

世紀．文藝雜緒：猛志固常在 / 文．旺旺

【明報文章】《禁蒙面法》緊急實施同日，香港樂隊LMF推出了久違多年的新作品《二零一九》。時代輓歌，近來很多，但惆悵的黑夜未見盡頭，再多一首又何妨？

上 / 下一篇新聞