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2019年10月5日星期六
關麗珊
關目
世紀．六合文藝：電影與樂園：魏德聖的土地信仰 / 文．劉彤茵／編輯．黃永亮
世紀．亞洲微表情：「南男北女」 / 文．江迅
世紀．文藝雜緒：以影像對抗影像 / 文．旺旺
乜議員 / 尊子
怎可失去幾個世代的年輕人 / 簡冬娜
玩弄感情 / 馬傑偉
電子煙肆虐美國（一） / 葉劉淑儀
一槍送掉一代菁英 / 黃明樂
未經證實 / 竟齊
紅海分開 / 戴耀廷
劏房戶的學習 / 湯才偉
退休後的KOL / 馬家輝
秋火．秋心．秋水 / 石琪
不要踩糞便 / 阿寬
嘰嘰格格 / 黃照達
人生何求 / 關麗珊
喵喵咪咪麼 / 草日
給偽公關的信 / 鄭美姿
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人生何求 / 關麗珊
【明報文章】日本著名導演黑澤明自言最喜歡的作品是《生きる》（生之慾，香港名為《流芳頌》），描寫中層公務員患癌只餘半年壽命，開始思考生存意義。
相關字詞﹕
公僕
公務員
關目
關麗珊
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世紀．六合文藝：電影與樂園：魏德聖的土地信仰 / 文．劉彤茵／編輯．黃永亮
世紀．亞洲微表情：「南男北女」 / 文．江迅
世紀．文藝雜緒：以影像對抗影像 / 文．旺旺
乜議員 / 尊子
怎可失去幾個世代的年輕人 / 簡冬娜
玩弄感情 / 馬傑偉
電子煙肆虐美國（一） / 葉劉淑儀
一槍送掉一代菁英 / 黃明樂
未經證實 / 竟齊
紅海分開 / 戴耀廷
劏房戶的學習 / 湯才偉
退休後的KOL / 馬家輝
秋火．秋心．秋水 / 石琪
不要踩糞便 / 阿寬
嘰嘰格格 / 黃照達
人生何求 / 關麗珊
喵喵咪咪麼 / 草日
給偽公關的信 / 鄭美姿
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紅海分開 / 戴耀廷
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不要踩糞便 / 阿寬
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