作家專欄
阿寬

極度大男人

下一篇 上一篇

不要踩糞便 / 阿寬

【明報文章】有個朋友對一些惡毒的言論和狗屁不通的說法，有個簡單的應對方法，就是忽略。她說：「你在街上見到一篤屎，會不會故意走去踩？」屎一樣的言論是毋須回應，直接忽略便是。

相關字詞﹕極度大男人 阿寬

上 / 下一篇新聞