作家專欄
關麗珊

關目

下一篇 上一篇

猴子偷柑 / 關麗珊

【明報文章】印度瑜伽學校位於喜馬拉雅山麓，四周的猴子會入人房偷食物，離開房間要關窗的。

相關字詞﹕偷竊 猴子 關目 關麗珊

上 / 下一篇新聞