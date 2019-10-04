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2019年10月4日星期五
德叔
教育心語
世紀．五無閒話：香港、立陶宛：文化差異下的同情共感 訪問Saulius Geniusas教授（一） / 文、譯．Yu Hui @ 好青年荼毒室／編輯．林凱敏
世紀．城中鳥：黑臉噪鶥要黑臉了 / 文．趙曉彤
出差不忘了解經濟 ／文．李哲毅 / 文．李哲毅
乜議員 / 尊子
國殤日 / 日光
異見者 / 張文光
給林鄭月娥的信 / 潘麗瓊
未經證實 / 竟齊
幾時再見 / 莊元生
天淵之別 / 湯家驊
特殊學校生涯規劃 / 德叔
無解 / 馬家輝
華為式創新 / 趙崇基
嘰嘰格格 / 黃照達
猴子偷柑 / 關麗珊
這個家 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
對話 / 韓麗珠
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特殊學校生涯規劃 / 德叔
【明報文章】特殊學校畢業生的就業出路狹窄，學校的生涯規劃工作就更形重要。
相關字詞﹕
殘障
生涯規劃
特殊學校
教育心語
德叔
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世紀．五無閒話：香港、立陶宛：文化差異下的同情共感 訪問Saulius Geniusas教授（一） / 文、譯．Yu Hui @ 好青年荼毒室／編輯．林凱敏
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出差不忘了解經濟 ／文．李哲毅 / 文．李哲毅
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異見者 / 張文光
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