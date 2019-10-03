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2019年10月3日星期四
趙志成
教育心語
世紀．四探城市：東莞最後的鄉愁 / 文．余衡方／編輯．林凱敏
世紀．玻璃大叔：或FC，或希望炒車 / 文．鄧正健
時尚不離生活 ／文．John Wan / 文．John Wan
乜議員 / 尊子
為香港人驕傲 / Clara Chan
這一槍，香港已經無法回頭 / 吳志森
國殤將寫進歷史 / 寶兒
未經證實 / 竟齊
暴力報復螺旋 / 梁家傑
推行自主學習下一階段 / 趙志成
電光火石 / 馬家輝
我們都「中槍」了 / 阿寬
嘰嘰格格 / 黃照達
進修 / 關麗珊
喵喵咪咪麼 / 草日
「最美奮鬥者」死得好慘！ / 鄭明仁
文明與野蠻 / 韓麗珠
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推行自主學習下一階段 / 趙志成
【明報文章】推行自主學習已是第三個循環了。
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學習動機
自主學習
教育心語
趙志成
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時尚不離生活 ／文．John Wan / 文．John Wan
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為香港人驕傲 / Clara Chan
這一槍，香港已經無法回頭 / 吳志森
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未經證實 / 竟齊
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「最美奮鬥者」死得好慘！ / 鄭明仁
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