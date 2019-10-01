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2019年10月1日星期二
譚綺雯
自由談
世紀．二元對坐：從獵殺到囚禁，走向解放 人和動物關係的暗黑史 / 文．柯美君／編輯．黃永亮
世紀．小食部：番茄炒蛋 / 文．鄒芷茵
停用新屋嶺之後 ／文．戴晴曦 / 文．戴晴曦
乜議員 / 尊子
海難七年 / 陳喜艾
手套 / 張文光
哀悼香港 / 潘麗瓊
未經證實 / 竟齊
文憑試考生嘴邊的棉花糖 / 譚綺雯
法律界加油！ / 李柱銘
用健康的身體做什麼 / 陳漢森
張愛玲眼中的警暴 / 馬家輝
不尊重國慶的那些人 / 阿寬
嘰嘰格格 / 黃照達
終局 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
秋意 / 鄭志文
防暴警察在眼前 / 區家麟
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文憑試考生嘴邊的棉花糖 / 譚綺雯
【明報文章】追夢的過程必然有氣餒的時候，於是很容易會選擇安逸而放棄努力，那些癡人說的夢話都拋諸腦後好了。為免這種想法蠶食腦袋，我常提醒自己在補習時認識的「棉花糖理論」。
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世紀．二元對坐：從獵殺到囚禁，走向解放 人和動物關係的暗黑史 / 文．柯美君／編輯．黃永亮
世紀．小食部：番茄炒蛋 / 文．鄒芷茵
停用新屋嶺之後 ／文．戴晴曦 / 文．戴晴曦
乜議員 / 尊子
海難七年 / 陳喜艾
手套 / 張文光
哀悼香港 / 潘麗瓊
未經證實 / 竟齊
文憑試考生嘴邊的棉花糖 / 譚綺雯
法律界加油！ / 李柱銘
用健康的身體做什麼 / 陳漢森
張愛玲眼中的警暴 / 馬家輝
不尊重國慶的那些人 / 阿寬
嘰嘰格格 / 黃照達
終局 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
秋意 / 鄭志文
防暴警察在眼前 / 區家麟
世紀．二元對坐：從獵殺到囚禁，走向解放 人和動物關係的暗黑史 / 文．柯美君／編輯．黃永亮
世紀．小食部：番茄炒蛋 / 文．鄒芷茵
停用新屋嶺之後 ／文．戴晴曦 / 文．戴晴曦
乜議員 / 尊子
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手套 / 張文光
哀悼香港 / 潘麗瓊
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法律界加油！ / 李柱銘
用健康的身體做什麼 / 陳漢森
張愛玲眼中的警暴 / 馬家輝
不尊重國慶的那些人 / 阿寬
嘰嘰格格 / 黃照達
終局 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
秋意 / 鄭志文
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