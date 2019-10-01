作家專欄
譚綺雯

自由談

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文憑試考生嘴邊的棉花糖 / 譚綺雯

【明報文章】追夢的過程必然有氣餒的時候，於是很容易會選擇安逸而放棄努力，那些癡人說的夢話都拋諸腦後好了。為免這種想法蠶食腦袋，我常提醒自己在補習時認識的「棉花糖理論」。

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