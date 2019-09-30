作家專欄
文．肯

編輯室手記

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周六與周日 ／文．肯 / 文．肯

【明報文章】港人度過了4個月的驚濤駭浪，誰沒有頭暈身㷫？只是頻率和烈度高低之別。傳媒是高壓區之一，公司日前請來專家，為同事辦了兩場情緒健康講座，馮肯錯過了，但之後還是請教已出席的手足告知一些重點內容。

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