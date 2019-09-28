作家專欄
馬家輝

欲望蜘蛛

下一篇 上一篇

厚和街 / 馬家輝

【明報文章】無論時代多麼煩悶，總得覓食。或許該說，愈是煩悶便愈想覓食，入肚為安，用食物把腸胃壓住，同時壓住了情緒，治癒效果可真不輕。

上 / 下一篇新聞