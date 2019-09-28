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2019年9月28日星期六
湯才偉
教育心語
世紀．六合文藝：痛苦回憶裏的父愛假想 / 文．紅眼／編輯．黃永亮
世紀．亞洲微表情：風潮熱議：從「韓服」到「漢服」 / 文．江迅
世紀．文藝雜緒：「裸命」時代 / 文．黃永亮
乜議員 / 尊子
以擾民方式與百五人對話 / 簡冬娜
國寶回歸 / 張文光
在荒野公路上死火了…… / 潘麗瓊
未經證實 / 竟齊
佔領中環正式啟動 / 戴耀廷
教育無新事 / 湯才偉
厚和街 / 馬家輝
情愛使人變奴隸 / 石琪
警民關係 / 趙崇基
嘰嘰格格 / 黃照達
沉默的計算 / 關麗珊
十六歲 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
幼稚園的喬裝日 / 鄭美姿
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教育無新事 / 湯才偉
【明報文章】有老師問：觀課應該觀些什麼？這是觀課最基本的問題。要回答首先要問觀課的目的是為了什麼。
相關字詞﹕
有效教學
基本功
教學效能
教學方法
觀課
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十六歲 / 陶囍
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