作家專欄
張啟榮

自由談

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放手 / 張啟榮

【明報文章】今年三月，一朝一覺醒來，赫見家中的魚缸龜裂滲漏，缸中的錦鯉奄奄一息了。無奈之下，唯有和女友一起拿着桶子，把魚兒載到公園的錦鯉池放生。雖則不捨，但要救活牠，放手是唯一的方法。

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