作家專欄
文．楊不歡

世紀

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世紀．不歡而談：壓驚 / 文．楊不歡

【明報文章】我風塵僕僕地下了火車，穿過熙熙攘攘的人群找到自己的家人，然後失魂落魄地與他們一起回到家裏，像垮掉的竹架一般卸下行李。感覺你瘦了一圈，母親說道。

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