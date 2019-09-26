作家專欄
文．陳永仁

編輯室手記

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拉闊娛樂 十年開箱 ／文．陳永仁 / 文．陳永仁

【明報文章】按照慣例，每年九月初新學年之際都是《明報》改版之時，今年因為反修例風波，編輯部上下疲於奔命，似乎稍微延後，但計劃持續，娛樂版也不例外。

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