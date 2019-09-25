【明報文章】幾年前壓力一大就會開YouTube睇片，看看小學生把膠水、硼砂、閃粉和顏料混在一起，攪攪攪，再用手指篤篤篤，努力耍弄，以童稚的聲音作旁白，看完總覺得心情莫名愉悅。幾個月後看厭了，就轉去看外國人以利刀去切割七彩動力沙，被塑成不同形狀的動力沙片片崩解，刀切下去的沙沙聲叫人大感舒服。朋友推介我ASMR（自發性知覺經絡反應）的短片，人們以錄音技術，記錄讓人感到舒服，從而產生愉悅心情的聲音。如搓揉紙袋、用氣聲溫柔說話、咀嚼食物、混合口水吞進喉嚨間的聲音等。我尤其喜歡看人吃糖漬水果和蜂巢蜜糖，那種甜膩而濃稠的聲音帶有魔性力量，可以排解一天的疲累。後來與朋友提起，才說到「治癒」不知幾時開始變成了日常生活的必需品，看到午後肥貓懶洋洋地睡覺，我們會說「被治癒了」，在公園走過看到哥基犬擺動屁股又會會心微笑覺得治癒，就連看《大叔的愛》散場後朋友也會一臉幸福聲稱被田中圭治癒——治癒彷彿變成一種從前不曾有過的急切的東西，小孩喜歡「有香味」、「慢回彈」、「超鬆軟」的Squishy，與「好篤」、「可拉cream紋」、「超透」的Slime，大人喜歡看ASMR、畫禪繞畫、沉迷在夾公仔機上，彷彿都在反映我們一步步失去的快樂，與一心追求平靜生活的渴望。