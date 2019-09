【明報文章】重讀Anna Tsing的《末日松茸:資本主義廢墟世界中的生活可能》(The Mushroom at the End of the World: On the Possibility of Life in Capitalist Ruins),還是會再一次被她清新簡潔的文字、跨學科的寬闊視野,以及對於末世環境共生共榮的人文學養所觸動。把資本主義廢墟世界理解成末日,不一定是一味鼓吹悲觀或不負責任地抹黑,反而是在最艱巨的時刻,重申國族、文化、物種的共同命運。