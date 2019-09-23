作家專欄
阿房

自由談

下一篇 上一篇

香港和新加坡 / 阿房

【明報文章】這些日子，令不少想進駐香港的外資企業少不免停一停、想一想，是否應該考慮其他地方。媒體也再次把同是英國前殖民地的新加坡作比較。

上 / 下一篇新聞