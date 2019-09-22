作家專欄
趙崇基　

外星人語

下一篇 上一篇

天堂的恐懼 / 趙崇基　

【明報文章】接孩子放學，走在回家的路上，剛下過一場大雨，難得片刻清涼，地上積水處處，倒映出的天空卻是一片澄明。

上 / 下一篇新聞