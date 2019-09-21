作家專欄
文．江迅

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世紀．亞洲微表情：在中年婚姻裏垂釣愛情 / 文．江迅

【明報文章】引發熱議的都市情感劇《遇見幸福》正在愛奇藝播出。劇中主角司文渠一句「我可以吻你嗎」竟然還上了熱搜。吻戲一經播出，成千上萬網友紛紛表達「欣賞中年人談戀愛」的心緒。

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