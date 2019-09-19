作家專欄
小之

自由談

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昂坪文化事業 / 小之

【明報文章】旅遊業不景，大嶼山天壇大佛和昂坪360纜車大受打擊。閒日到訪，偌大的停車場空蕩蕩，完全不見旅遊巴蹤影，本來無一物，還佛門清淨原貌。

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