作家專欄
馬家輝

欲望蜘蛛

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城邦暴力團 / 馬家輝

【明報文章】原來張大春小說《城邦暴力團》已經出版了廿年。確是彈指之間。廿年前跟倪匡談起這部巨頭小說，匡叔豎起大拇指道，好看！真好看！我看了三遍！

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