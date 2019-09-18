作家專欄
張銳輝

教育心語

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今天，說實話都要勇氣 / 張銳輝

【明報文章】通識老師朋友早前在宗教期刊撰文，分享了如何與學生談反修例事件的看法。今天強權乖張，朋友又剛晉身高層諮議架構，仍敢於討論爭議，而不流於附和建制聲音，可見信仰能夠予人說實話的勇氣。

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