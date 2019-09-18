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2019年9月18日星期三
張銳輝
教育心語
世紀．星期三專題：誰來監督警察？ / 文．陳弘毅／編輯．黃永亮
世紀．九月談：大學之道（三）：培育明辨思維 / 文．何順文
fact check咗未呀？ ／文．羅睿琪 / 文．羅睿琪
乜議員 / 尊子
青山的變與不變 / 黎佩芬
當休班警變成秘密警察 / 吳志森
一夜歡愉之後 / 陳惜姿
未經證實 / 竟齊
特赦並不違背法治 / 陳文敏
今天，說實話都要勇氣 / 張銳輝
城邦暴力團 / 馬家輝
愛國無罪，年輕有罪 / 趙崇基
嘰嘰格格 / 黃照達
喵喵咪咪麼 / 草日
畫蛇添「汁」 / 鄭志文
東施效顰 / 謝子祺
打富豪，鬥地主 / 鄭明仁
所謂「離地」 / 韓麗珠
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今天，說實話都要勇氣 / 張銳輝
【明報文章】通識老師朋友早前在宗教期刊撰文，分享了如何與學生談反修例事件的看法。今天強權乖張，朋友又剛晉身高層諮議架構，仍敢於討論爭議，而不流於附和建制聲音，可見信仰能夠予人說實話的勇氣。
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世紀．星期三專題：誰來監督警察？ / 文．陳弘毅／編輯．黃永亮
世紀．九月談：大學之道（三）：培育明辨思維 / 文．何順文
fact check咗未呀？ ／文．羅睿琪 / 文．羅睿琪
乜議員 / 尊子
青山的變與不變 / 黎佩芬
當休班警變成秘密警察 / 吳志森
一夜歡愉之後 / 陳惜姿
未經證實 / 竟齊
特赦並不違背法治 / 陳文敏
今天，說實話都要勇氣 / 張銳輝
城邦暴力團 / 馬家輝
愛國無罪，年輕有罪 / 趙崇基
嘰嘰格格 / 黃照達
喵喵咪咪麼 / 草日
畫蛇添「汁」 / 鄭志文
東施效顰 / 謝子祺
打富豪，鬥地主 / 鄭明仁
所謂「離地」 / 韓麗珠
世紀．星期三專題：誰來監督警察？ / 文．陳弘毅／編輯．黃永亮
世紀．九月談：大學之道（三）：培育明辨思維 / 文．何順文
fact check咗未呀？ ／文．羅睿琪 / 文．羅睿琪
乜議員 / 尊子
青山的變與不變 / 黎佩芬
當休班警變成秘密警察 / 吳志森
一夜歡愉之後 / 陳惜姿
未經證實 / 竟齊
特赦並不違背法治 / 陳文敏
城邦暴力團 / 馬家輝
愛國無罪，年輕有罪 / 趙崇基
嘰嘰格格 / 黃照達
喵喵咪咪麼 / 草日
畫蛇添「汁」 / 鄭志文
東施效顰 / 謝子祺
打富豪，鬥地主 / 鄭明仁
所謂「離地」 / 韓麗珠
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