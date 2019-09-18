作家專欄
陳惜姿

女人心

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一夜歡愉之後 / 陳惜姿

【明報文章】中秋當晚，在沙田新城市廣場歡呼了一夜，是久違的開心感覺。商場中庭上面幾層欄杆圍着一圈圈人，唱了幾次「香港之歌」（原名《願榮光歸香港》，我嫌宗教味太濃）之後，才發覺不易唱。

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