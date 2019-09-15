作家專欄
石琪

傾偈集

下一篇 上一篇

誰是真香港人？ / 石琪

【明報文章】本來，佔此地人口多數的永久性居民都是真香港人。不過，在政治化和極度撕裂的情况之下，誰是「真．香港人」大有爭議。

上 / 下一篇新聞