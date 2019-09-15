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2019年9月15日星期日
石琪
傾偈集
世紀．周日短篇：心／14‧一兩個世界的湮滅 / 文．余婉蘭／編輯．林凱敏
世紀．文字江湖：飲冰室 / 文．鄭培凱
世紀．識小錄：《守望萊茵河》 / 文．陳子善
乜議員 / 尊子
催淚的滋味 / 塵翎
休班警棍 / 吳志森
還生不生孩子？ / 寶兒
未經證實 / 竟齊
蒙面法困境 / 楊岳橋
小和尚的春天 / 韓孝述
郭台銘與周星馳 / 馬家輝
誰是真香港人？ / 石琪
寬容與縱容的差別 / 阿寬
嘰嘰格格 / 黃照達
喵喵咪咪麼 / 草日
乏味的洋葱牛柳 / 鄭志文
我仲係香港人 / 鄭美姿
當人人有伸縮警棍的時候 / 鄭明仁
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誰是真香港人？ / 石琪
【明報文章】本來，佔此地人口多數的永久性居民都是真香港人。不過，在政治化和極度撕裂的情况之下，誰是「真．香港人」大有爭議。
相關字詞﹕
反修例風暴
身分認同
香港人
傾偈集
石琪
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世紀．周日短篇：心／14‧一兩個世界的湮滅 / 文．余婉蘭／編輯．林凱敏
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郭台銘與周星馳 / 馬家輝
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寬容與縱容的差別 / 阿寬
嘰嘰格格 / 黃照達
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我仲係香港人 / 鄭美姿
當人人有伸縮警棍的時候 / 鄭明仁
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