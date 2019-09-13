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2019年9月13日星期五
阿寬
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世紀．五無閒話：區選：曖昧的特殊事件 / 文．O.F.／編輯．林凱敏
世紀．不歡而談：《海賊王》內地平台字幕考 / 文．楊不歡
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盧家大屋 / 德叔
咖喱中秋 / 馬家輝
不及格的創作 / 阿寬
嘰嘰格格 / 黃照達
你哋個良心去咗邊 / 關麗珊
一票難求 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
團圓是榴槤 / 韓麗珠
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不及格的創作 / 阿寬
【明報文章】上編劇課的學生說他們常遇到的困難是沒法寫好一個人物，寫來寫去都覺得是在寫自己，希望我能告訴他們改善的方法。
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