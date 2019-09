Yesterday / 馬傑偉

【明報文章】電影Yesterday是愛情小品,情節是次要,聽歌是主打。Yesterday, when all my troubles seemed so far away。小調的第一段已經把聽的人拉進去那淡淡然的回憶。電影院外,仍是「槍林彈雨」,港鐵站變成戰場,新聞吃不消,已超出了感情可承受的上限。此曲的旋律悠揚,感覺像個中年漢在園子裏看星看月。Suddenly, I'm not half the man I used to be/ There's a shadow hanging over me/ Oh, yesterday came suddenly。這是典型Nostalgia的感傷,目下的我今不如昔,青春美好的昨天遠去,剩下「半條人命」。面對眼前殘局,人容易美化過去。但香港現在「衰到貼地」,yesterday真係troubles seemed far away。Paul McCartney寫歌也很神奇,自己有朝醒來「碌落牀」就用琴把Melody彈出來,及後還再三求證,究竟是否他聽過別人的作品,在夢中呈現出來。而歌詞,有說是懷念女友,後來更多指是Paul母親在他14歲時突然逝世,整個家都不一樣,令他懷念萬分。Why she had to go I don't know she wouldn't say/ I said something wrong, now I long for yesterday。最後寫詞的人嘆道:Yesterday, love was such an easy game to play/ Now I need a place to hide away。這首歌,近幾十年最被懷念的不老金曲,人在種種困境中,聽到旋律和歌詞,都可以寄託心聲,當我走出戲院,旺角一帶,瀰漫刺鼻的氣味。