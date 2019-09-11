Yesterday / 馬傑偉

【明報文章】電影Yesterday是愛情小品，情節是次要，聽歌是主打。Yesterday, when all my troubles seemed so far away。小調的第一段已經把聽的人拉進去那淡淡然的回憶。電影院外，仍是「槍林彈雨」，港鐵站變成戰場，新聞吃不消，已超出了感情可承受的上限。此曲的旋律悠揚，感覺像個中年漢在園子裏看星看月。Suddenly, I'm not half the man I used to be/ There's a shadow hanging over me/ Oh, yesterday came suddenly。這是典型Nostalgia的感傷，目下的我今不如昔，青春美好的昨天遠去，剩下「半條人命」。面對眼前殘局，人容易美化過去。但香港現在「衰到貼地」，yesterday真係troubles seemed far away。Paul McCartney寫歌也很神奇，自己有朝醒來「碌落牀」就用琴把Melody彈出來，及後還再三求證，究竟是否他聽過別人的作品，在夢中呈現出來。而歌詞，有說是懷念女友，後來更多指是Paul母親在他14歲時突然逝世，整個家都不一樣，令他懷念萬分。Why she had to go I don't know she wouldn't say/ I said something wrong, now I long for yesterday。最後寫詞的人嘆道：Yesterday, love was such an easy game to play/ Now I need a place to hide away。這首歌，近幾十年最被懷念的不老金曲，人在種種困境中，聽到旋律和歌詞，都可以寄託心聲，當我走出戲院，旺角一帶，瀰漫刺鼻的氣味。