【明報文章】兩周前《紐約時報》有一篇報道,標題是In Hong Kong, Life Goes On (Despite the Whiff of Tear Gas),中譯大概是「在香港,生活如常(縱使有催淚煙污染)」 。這個標題特別吸引我,因為對外國人來說,原來香港市民每天仍可如常生活,已經是新聞!文章訪問街邊一家賣魚蛋小食店的員工,說返工的市民每天仍有來買早餐。香港銀行分行的櫃員機仍然可以「撳到錢」。對我們來說,這些都是日常,哪會是新聞。