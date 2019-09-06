作家專欄
阿房

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危機及轉機 / 阿房

【明報文章】這些日子外地朋友不時發短訊問候，內容都是「香港好唔安全」、「香港好危險」，我除了一句多謝關心，回覆都是「一切安好，生活如常」，以及附上和孩子食早餐或遊玩的相片。

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