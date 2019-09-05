作家專欄
阿冼

自由談

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學以致用，用於正途 / 阿冼

【明報文章】新學年開始了！本年度，我稱之為「基礎中的基礎」的「現代漢語導論」課，由我來教。這個安排正合我心意，我很喜歡教這門課，而且要求很高。我常常對學生說，如果沒學好現代漢語，將來要研習漢語就難了。

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