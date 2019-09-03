作家專欄
退步教師

自由談

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因渲染而促發的「校園欺凌」 / 退步教師

【明報文章】暑假後，校園生活重啟。因應反修例風暴事態的發展，有人十分憂慮中小學會出現校園欺凌問題——擔心警察的子弟會遭受歧視和欺凌；其中，教育局長楊潤雄更表示會對「事件」嚴肅跟進。

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