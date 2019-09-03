作家專欄
文、圖．鄒芷茵

世紀

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世紀．小食部：人肉飯 / 文、圖．鄒芷茵

【明報文章】八月的某個早上回母校看資料，在圖書館的角落坐下來，把握時間盡量多看。看得眼睛累了，才發覺已是下午二時，不小心錯過了午飯時間。

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