【明報文章】對適異教學解釋最詳盡的,是Carol Tomlinson的著作。她提出,適異教學是指老師在教學內容、過程、結果及學習環境等方面,根據學生的準備狀態、興趣及學習偏好來調整教學。準備狀態即前備知識,興趣指學生的情意和動力,學習偏好指學生在多元智能上的強項、感官偏好(視覺型/聽覺型/動感型)及學習方式(比如喜個人學習還是小組學習)。這裏要特別留意的是,對學習偏好的有效處理不是「投其所好」,而是要如Gardner所說,採用多樣化的教學設計(the best way to teach is by pluralising your teaching)。