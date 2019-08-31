作家專欄
馬家輝

欲望蜘蛛

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聲音裡的仇恨 / 馬家輝

【明報文章】每晚十點的窗前咆哮，可以是激情和理想的，卻也可以是兇狠的對罵，在乎你的運氣了。做人，不管是否抗爭，終究要講究一點點的運氣，不是嗎？

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