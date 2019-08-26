作家專欄
文．林爾雍

編輯室手記

下一篇 上一篇

Free your mind ／文．林爾雍 / 文．林爾雍

【明報文章】暑假英文社評不休刊，政治口號繼續於英漢兩語間此起彼落，愛文字者當然要仔細咀嚼。此版不論政治，且重點為語文學習。筆者礙於工作範疇，只就字論字。

上 / 下一篇新聞