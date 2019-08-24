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2019年8月24日星期六
湯才偉
教育心語
世紀．六合文藝：權力機器中的布萊希特與周恩來 戲劇人盧偉力筆下的時勢「英雄」 / 文．劉彤茵／編輯．彭月
世紀．亞洲微表情：炫富神器：從茶葉蛋到榨菜 / 文．江迅
啟航於《明報》 ／文．彭月 / 文．彭月
乜議員 / 尊子
動物無辜 / 簡冬娜
警察的人臉與獸心 / 馬傑偉
如何與青年人溝通（一） / 葉劉淑儀
Bye Buy Day的權力轉移（上） / 黃明樂
未經證實 / 竟齊
階段性失敗 / 戴耀廷
重讀《曾國藩家書》 / 莊元生
文化與活動 / 湯才偉
連「紅二代」都唔睬林鄭 / 馬家輝
求籤扶乩問出路 / 石琪
嘰嘰格格 / 黃照達
使用手機時間 / 關麗珊
喵喵咪咪麼 / 草日
機師，對不起 / 鄭美姿
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文化與活動 / 湯才偉
【明報文章】近日出席一所小學的中華文化活動。文化兩字，寫來簡單，但要解釋，恐怕連教授也無法兩言三語交代清楚。
相關字詞﹕
中華文化
課外活動
小學
文化
教育心語
湯才偉
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世紀．六合文藝：權力機器中的布萊希特與周恩來 戲劇人盧偉力筆下的時勢「英雄」 / 文．劉彤茵／編輯．彭月
世紀．亞洲微表情：炫富神器：從茶葉蛋到榨菜 / 文．江迅
啟航於《明報》 ／文．彭月 / 文．彭月
乜議員 / 尊子
動物無辜 / 簡冬娜
警察的人臉與獸心 / 馬傑偉
如何與青年人溝通（一） / 葉劉淑儀
Bye Buy Day的權力轉移（上） / 黃明樂
未經證實 / 竟齊
階段性失敗 / 戴耀廷
重讀《曾國藩家書》 / 莊元生
文化與活動 / 湯才偉
連「紅二代」都唔睬林鄭 / 馬家輝
求籤扶乩問出路 / 石琪
嘰嘰格格 / 黃照達
使用手機時間 / 關麗珊
喵喵咪咪麼 / 草日
機師，對不起 / 鄭美姿
世紀．六合文藝：權力機器中的布萊希特與周恩來 戲劇人盧偉力筆下的時勢「英雄」 / 文．劉彤茵／編輯．彭月
世紀．亞洲微表情：炫富神器：從茶葉蛋到榨菜 / 文．江迅
啟航於《明報》 ／文．彭月 / 文．彭月
乜議員 / 尊子
動物無辜 / 簡冬娜
警察的人臉與獸心 / 馬傑偉
如何與青年人溝通（一） / 葉劉淑儀
Bye Buy Day的權力轉移（上） / 黃明樂
未經證實 / 竟齊
階段性失敗 / 戴耀廷
重讀《曾國藩家書》 / 莊元生
連「紅二代」都唔睬林鄭 / 馬家輝
求籤扶乩問出路 / 石琪
嘰嘰格格 / 黃照達
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