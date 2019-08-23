作家專欄
關銘潔

自由談

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神豬 / 關銘潔

【明報文章】參加台灣客家義民節祭典，初見張燈掛綵、排放有序的「神豬」，巨大渾圓的身軀底部是小小的豬頭，咬着寓意「旺來」的鳳梨或「大吉大利」的橘子。

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