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2019年8月22日星期四
竟齊
未經證實
世紀．四探城市：嶺南天地的愛與恨 / 文．余衡方／編輯．彭月
世紀．玻璃大叔：真的猛士 / 文．鄧正健
無中生有的專題古仔 ／文．蔡永中 / 文．蔡永中
乜議員 / 尊子
還有希望嗎 / Clara Chan
的士論政 / 吳志森
誰沒有飲水思源 / 寶兒
未經證實 / 竟齊
消夏的寧神茶 / 竹間守晨花
林鄭神化監警會 / 梁家傑
暴雨下的集會遊行 / 趙志成
你先收聲，我才開聲 / 馬家輝
在「反送中」成長的一代 / 阿寬
嘰嘰格格 / 黃照達
風雨中抱緊未來 / 關麗珊
喵喵咪咪麼 / 草日
拾黃霑的唾餘 / 鄭明仁
從現實中醒來 / 韓麗珠
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未經證實 / 竟齊
【明報文章】[竟齊]
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世紀．四探城市：嶺南天地的愛與恨 / 文．余衡方／編輯．彭月
世紀．玻璃大叔：真的猛士 / 文．鄧正健
無中生有的專題古仔 ／文．蔡永中 / 文．蔡永中
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你先收聲，我才開聲 / 馬家輝
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從現實中醒來 / 韓麗珠
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