作家專欄
文．蔡永中

編輯室手記

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無中生有的專題古仔 ／文．蔡永中 / 文．蔡永中

【明報文章】一名副刊前輩行家講過，副刊跟新聞的最大分別是，新聞較被動，要等每天新聞發生；副刊相對較主動，要有「無中生有」的魔法，才能做到好故事。

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