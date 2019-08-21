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2019年8月21日星期三
黃明樂
女人心
世紀．星期三專題：暴力為什麼會一再發生 / 文．嚴飛／編輯．彭月
世紀．八月談：反修例關鍵詞（四）：夢 / 文．羅玉華
富豪的「靚Bite」 ／文．鄧偉忠 / 文．鄧偉忠
乜議員 / 尊子
兩把刀 / 黎佩芬
盂蘭述異 / 馬傑偉
成都之行（五） / 葉劉淑儀
全城怒jam一小時 / 黃明樂
未經證實 / 竟齊
監警會的權力 / 陳文敏
美與醜 / 張銳輝
汪精衛粉絲到底在說什麼？ / 馬家輝
以黎邊界 / 趙崇基
嘰嘰格格 / 黃照達
喵喵咪咪麼 / 草日
Infinite monkey / 鄭志文
What would Jesus do / 謝子祺
逃出夢中夢 / 韓麗珠
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全城怒jam一小時 / 黃明樂
【明報文章】剛過去的周日，170萬人風雨中抗「暴」，一顆顆微小而堅定的彩色雨傘，鋪滿我城，看着就教人心裏激動。
相關字詞﹕
抗爭
和理非
818遊行
雨傘
女人心
黃明樂
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世紀．星期三專題：暴力為什麼會一再發生 / 文．嚴飛／編輯．彭月
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乜議員 / 尊子
兩把刀 / 黎佩芬
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成都之行（五） / 葉劉淑儀
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未經證實 / 竟齊
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美與醜 / 張銳輝
汪精衛粉絲到底在說什麼？ / 馬家輝
以黎邊界 / 趙崇基
嘰嘰格格 / 黃照達
喵喵咪咪麼 / 草日
Infinite monkey / 鄭志文
What would Jesus do / 謝子祺
逃出夢中夢 / 韓麗珠
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嘰嘰格格 / 黃照達
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