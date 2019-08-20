作家專欄
齊琬

自由談

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成長 / 齊琬

【明報文章】今年暑假我去了曼谷旅遊，這是我第一次到泰國。這個城市高樓大廈林立，與之並存的是無數殘破的小房子。在旅遊巴上，我看到車窗外的食店，也看到不少按摩店。這裏的人多以什麼為業，我好像有了答案。

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