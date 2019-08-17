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2019年8月17日星期六
湯才偉
教育心語
世紀．六合文藝：我們的英文啟蒙者：齊邦媛先生 / 文．黃進興／編輯．彭月
世紀．亞洲微表情：從女俠客洪秀柱想到特首林鄭 / 文．江迅
世紀．文藝雜緒：記憶長河與餐飲美學 / 文．林凱敏
乜議員 / 尊子
價值一百萬的五星紅旗 / 簡冬娜
阿Q不見了 / 張文光
恐懼蝕人心 / 潘麗瓊
未經證實 / 竟齊
沒有來的談判 / 戴耀廷
小廚師、大盛宴 / 湯才偉
中元節的死者 / 馬家輝
球場也是鬥獸場 / 石琪
出動解放軍 / 趙崇基
嘰嘰格格 / 黃照達
驕傲 / 關麗珊
正如我之前講過 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
Be water的誠哥 / 鄭美姿
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小廚師、大盛宴 / 湯才偉
【明報文章】新一輪的教學要求，不再是單一的教學策略；相反，往往是一種教育的大方向、大原則，例如照顧差異、自主學習等。
相關字詞﹕
教學支援
教學方法
照顧差異
價值觀
教學要求
教育心語
湯才偉
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恐懼蝕人心 / 潘麗瓊
未經證實 / 竟齊
沒有來的談判 / 戴耀廷
小廚師、大盛宴 / 湯才偉
中元節的死者 / 馬家輝
球場也是鬥獸場 / 石琪
出動解放軍 / 趙崇基
嘰嘰格格 / 黃照達
驕傲 / 關麗珊
正如我之前講過 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
Be water的誠哥 / 鄭美姿
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中元節的死者 / 馬家輝
球場也是鬥獸場 / 石琪
出動解放軍 / 趙崇基
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驕傲 / 關麗珊
正如我之前講過 / 陶囍
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