作家專欄
張文光

三言堂

下一篇 上一篇

孔乙己的老酒 / 張文光

【明報文章】紹興的魯迅故里，「孔乙己」的雕像最多，實在有點意外，說明孔乙己的命運，深受讀者體恤，成了可親人物。

上 / 下一篇新聞